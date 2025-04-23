Добровольцу из Литвы, погибшему в Украине, посмертно вручат почетную награду

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего на фронте в составе Интернационального легиона ВСУ, посмертно наградят одной из высших военных наград страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На церемонии прощания с Валентелисом в Вильнюсе глава Минобороны сказала, что ему посмертно вручат высшую награду Системы национальной обороны.

По словам Шакалиене, в будущем также рассмотрят вопрос увековечения памяти погибшего.

"Мы, конечно, посоветуемся и с семьей, потому что в этом случае мы должны учитывать пожелания семьи, и в данной ситуации мы могли бы предложить какие-то дополнительные вещи, но мы опирались на те пожелания, которые высказали члены семьи", – отметила министр.

Она добавила, что поддержку семье Валентелиса окажет и украинская армия, в которой служил литовец.

В среду в столице в костеле Святого Игнатия состоялась церемония прощания с Томасом Валентелисом, на которой присутствовал и президент Гитанас Науседа. Останки погибшего в Украине литовца в минувшие выходные доставили в Литву.

Валентелис погиб в марте 2025 года во время выполнения боевого задания в Украине. 20-летний парень служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа 2024-го.