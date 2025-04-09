На війні проти Росії загинув військовий з Литви

Тіло литовського військового, який воював на боці України проти Росії, забрали з поля бою у ніч проти 7 квітня.

Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Литовський волонтер Яра, який служив із загиблим Томасом Валентелісом, повідомив про загибель військового.

"Все сталося тут за ніч. Знайшли документи Томаса та його особисті речі, і є ймовірність, що його вже обшукали вороги", – сказав він.

Батько військового, Дайнюс Валентеліс, підтвердив цю інформацію мовнику.

Фото: LRT

У січні стало відомо про загибель добровольця з Грузії Кахи Тілідзе, Едгара Платонова з Латвії та Ріхарда С. з Австрії.

Того ж місяця писали, що під Покровськом загинув 19-річний поляк Філіп Антосяк, який залишив навчання у Великій Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.