Президент Литви прийшов на прощання з добровольцем, який загинув, захищаючи Україну

У Вільнюсі почалося прощання з 20-річним литовцем Томасом Валентелісом, який загинув, захищаючи Україну; попрощатися з ним прибув у тому числі президент країни Гітанас Науседа.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Труну Томаса привезли до Литви з України у суботу. В середу 23 квітня її виставили для прощання у церкві Св. Ігнатія у Вільнюсі.

V. Raupelis / LRT

Серед перших попрощатися прибули президент Литви Гітанас Науседа і його дружина Діана Науседієне. У другій половині дня очікують міністерку оборони Довіле Шакалієне і головнокомандувача литовської армії Раймундаса Вайкшнораса.

V. Raupelis / LRT

Науседа зазначив, що Томас Валентеліс своїм вибором захищав не лише Україну, а й свободу та незалежність Литви, та порівняв його з борцями попередніх поколінь.

"Наскільки я знаю, Томас шукав сенс життя. І, схоже, він зумів зрозуміти його", – сказав президент.

Поминальна служба відбудеться увечері цього ж дня за присутності представників литовської армії. Поховають Томаса у рідному містечку Біржай, що біля кордону з Латвією.

Нагадаємо, Томас Валентеліс приєднався до Іноземного легіону з літа 2024 року. Він загинув в середині березня під час бойового завдання під Куп’янськом.

Минулого року міська рада Вільнюса ухвалила резолюцію, що зобов'язує увічнити у Вільнюсі пам'ять литовців, які загинули в Україні.

На честь першого загиблого в Україні литовського добровольця Тадаса Тусама перейменують частину вулиці Кярнаве.