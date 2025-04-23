Молдова не відправлятиме військових на парад 9 травня у Москві

Військовослужбовці Національної армії Молдови не братимуть участь у військовому параді 9 травня на Красній площі в російській столиці Москві.

Цю інформацію підтвердили NEWTV.MD у пресслужбі Міністерства оборони Молдови, повідомляє "Європейська правда".

На цьогорічний парад у Москві Росія запросила лідерів кількох європейських країн, зокрема Словаччини та Сербії. До списку запрошених також увійшли лідери Китаю, Індії та Бразилії.

У пресслужбі Міноборони Молдови заявили, що молдовські військовослужбовці не братимуть участі в параді в Москві.

Нагадаємо, Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Водночас президент Сербії Александар Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.