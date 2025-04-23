Молдова не будет отправлять военных на парад 9 мая в Москве

Военнослужащие Национальной армии Молдовы не будут участвовать в военном параде 9 мая на Красной площади в российской столице Москве.

Эту информацию подтвердили NEWTV.MD в пресс-службе Министерства обороны Молдовы, сообщает "Европейская правда".

На нынешний парад в Москве Россия пригласила лидеров нескольких европейских стран, в частности Словакии и Сербии. В список приглашенных также вошли лидеры Китая, Индии и Бразилии.

В пресс-службе Минобороны Молдовы заявили, что молдавские военнослужащие не будут участвовать в параде в Москве.

Напомним, Европейский Союз дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.

В то же время президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.