У Литві зафіксували 18 температурних рекордів на тлі аномально спекотного квітня

У Литві вже 18 разів за рік фіксується рекордно тепла температура, а метеорологи назвали нинішню квітневу спеку аномалією, пов'язаною зі зміною клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Температура піднялася до рівня, який рідко спостерігається в середині квітня у Литві.

Так, 18 квітня термометри в Кретінгу, Пагегяй, Шилуте і Тауразі показали 29,1 градуса Цельсія, перевищивши попередній рекорд на 6 градусів.

По всій країні багато хто скористався несезонним теплом, засмагаючи і навіть купаючись у популярних місцях.

За словами метеоролога Гітіса Валайки, у Литві та прилеглих регіонах було тепліше, ніж у Південній Європі, включно з Італією, Грецією та Іспанією, де було прохолодніше приблизно на 10-15 градусів.

Валайка сказав, що це загалом зафіксували 18 рекордних максимумів у Литві цього року – стільки ж зафіксовано за весь 2024 рік.

Він пояснив незвичайне тепло сильним південним повітряним потоком із Північної Африки, який також приніс пил і сухість.

"Якщо найближчим часом не випаде більше опадів, це може перерости в сильну посуху", – попередив він.

Фахівці з охорони довкілля також б'ють на сполох з приводу більш масштабних екологічних наслідків. Несезонна спека призводить до зміни характеру цвітіння і плодоношення рослин, а також впливає на життя тварин.

Експерти попереджають, що з потеплінням клімату такі екстремальні коливання ставатимуть дедалі частішими, і жителі мають підготуватися до них відповідним чином.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, в Литві зафіксували квітневий температурний рекорд: у чотирьох містах країни повітря прогрілося до 29,1 градуса за Цельсієм.

Того ж дня в Естонії було офіційно встановлено новий абсолютний температурний рекорд квітня: майже 28 градусів тепла.