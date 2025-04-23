В Литве зафиксировали 18 температурных рекордов на фоне аномально жаркого апреля

В Литве уже 18 раз за год фиксируется рекордно теплая температура, а метеорологи назвали нынешнюю апрельскую жару аномалией, связанной с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Температура поднялась до уровня, который редко наблюдается в середине апреля в Литве.

Так, 18 апреля термометры в Кретинге, Пагегяй, Шилуте и Таурази показали 29,1 градуса Цельсия, превысив предыдущий рекорд на 6 градусов.

По всей стране многие воспользовались несезонным теплом, загорая и даже купаясь в популярных местах.

По словам метеоролога Гитиса Валайки, в Литве и прилегающих регионах было теплее, чем в Южной Европе, включая Италию, Грецию и Испанию, где было прохладнее примерно на 10-15 градусов.

Валайка сказал, что это в целом зафиксировали 18 рекордных максимумов в Литве в этом году – столько же зафиксировано за весь 2024 год.

Он объяснил необычное тепло сильным южным воздушным потоком из Северной Африки, который также принес пыль и сухость.

"Если в ближайшее время не выпадет больше осадков, это может перерасти в сильную засуху", – предупредил он.

Специалисты по охране окружающей среды также бьют тревогу по поводу более масштабных экологических последствий. Несезонная жара приводит к изменению характера цветения и плодоношения растений, а также влияет на жизнь животных.

Эксперты предупреждают, что с потеплением климата такие экстремальные колебания будут становиться все более частыми, и жители должны подготовиться к ним соответствующим образом.

Напомним, в пятницу, 18 апреля, в Литве зафиксировали апрельский температурный рекорд: в четырех городах страны воздух прогрелся до 29,1 градуса по Цельсию.

В тот же день в Эстонии был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: почти 28 градусов тепла.