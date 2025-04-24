Трамп відповів, коли може зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що може зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Поїздка Трампа на Близький Схід запланована на 13-16 травня, вона стане його другою закордонною поїздкою під час другого терміну на посаді після запланованого візиту до Риму на похорон Папи Римського.

"Це можливо, але найімовірніше, що ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", – сказав президент США, коли його запитали, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія стала місцем проведення США переговорів з Росією та Україною, на яких обговорюють можливість припинення вогню.

У середу Трамп також сказав, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче.

Напередодні Трамп розкритикував заяву Володимира Зеленського, який сказав, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Трамп сказав, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео.