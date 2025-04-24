Трамп: думав, із Зеленським буде легше домовитися

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче.

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Трамп дав зрозуміти, що йому легше мати справу з Росією порівняно з Україною.

"Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися. Поки що це складніше... Але я думаю, що ми маємо справу з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони це зроблять, тому що я хочу врятувати ситуацію, і, як ви знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про долю багатьох людей", – додав президент США.

Трамп також сказав, що він не має фаворитів між Україною та Росією, і що він просто хоче, щоб війна закінчилася.

Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео.