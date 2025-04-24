Трамп ответил, когда может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Поездка Трампа на Ближний Восток запланирована на 13-16 мая, она станет его второй зарубежной поездкой во время второго срока на посту после запланированного визита в Рим на похороны Папы Римского.

"Это возможно, но скорее всего, нет. Я думаю, что мы встретимся с ним вскоре после этого", – сказал президент США, когда его спросили, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия стала местом проведения США переговоров с Россией и Украиной, на которых обсуждают возможность прекращения огня.

В среду Трамп также сказал, что Россия готова к "мирному соглашению", а вот с президентом Украины Владимиром Зеленским договориться труднее.

Накануне Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского, который сказал, что Украина никогда не признает Крым российским. Трамп сказал, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео.