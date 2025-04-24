Президент Литви відкликав державну нагороду російського диригента, що підтримав Кремль

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відкликання литовської державної нагороди, присвоєної у минулому російському альтисту і диригенту Юрію Башмету.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа підписав указ, яким відкликав наданий Башмету у 1999 році орден великого князя литовського Гедиміна 4-го ступеня.

Цю нагороду йому видали за "просування литовської музичної культури та внесок у скарбницю світової музики".

Башмета позбавлено титулу нагородженої особи і він формально зобов’язаний повернути орден та відповідні документи.

Башмет у 2014 році виявився серед російських культурних діячів, які підписали листа на підтримку окупації та анексії Криму. Після того його позбавили звання почесного професора Львівської національної музичної академії та інших звань в Україні.

Раніше Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримує війну, та ексспівробітника КДБ.

Окрім того, литовського громадянства позбавили щонайменш шістьох осіб, які приховали набуття громадянства РФ.