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Президент Литви відкликав державну нагороду російського диригента, що підтримав Кремль

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 09:16 — Марія Ємець

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відкликання литовської державної нагороди, присвоєної у минулому російському альтисту і диригенту Юрію Башмету. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Науседа підписав указ, яким відкликав наданий Башмету у 1999 році орден великого князя литовського Гедиміна 4-го ступеня. 

Цю нагороду йому видали за "просування литовської музичної культури та внесок у скарбницю світової музики".

Башмета позбавлено титулу нагородженої особи і він формально зобов’язаний повернути орден та відповідні документи. 

Башмет у 2014 році виявився серед російських культурних діячів, які підписали листа на підтримку окупації та анексії Криму. Після того його позбавили звання почесного професора Львівської національної музичної академії та інших звань в Україні.

Раніше Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримує війну, та ексспівробітника КДБ.

Окрім того, литовського громадянства позбавили щонайменш шістьох осіб, які приховали набуття громадянства РФ.

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