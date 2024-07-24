Литва позбавила громадянства шістьох осіб, які приховали набуття громадянства РФ

Литва відкликала громадянство шістьох осіб, з’ясувавши, що вони приховали набуття громадянства Росії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після перевірок Департаменту у справах міграції у Литві ухвалили рішення про позбавлення литовського громадянства шести осіб, які отримали громадянство Росії та не повідомили про це згідно з визначеними процедурами.

Перевірки почали проводити на основі даних про осіб, які дуже часто їздять з Литви до Росії та Білорусі, таких визначили близько 2000 осіб.

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З’ясувалося, що понад 1700 з них легально мають множинне громадянство, або ж є громадянами Литви і мають посвідку на проживання у Росії або Білорусі.

У випадку шести осіб, щодо яких ухвалили рішення, вони не лише приховали факт російського громадянства, але й не мали легальних підстав для множинного громадянства. На додачу, жоден з них не відповідав на запити Департаменту у справах міграції щодо документів, які би підтверджували право на множинне громадянство.

У службі нагадали, що коли громадяни Литви отримують громадянство іншої країни, вони зобов’язані сповістити про це Департамент у справах міграції протягом двох місяців, а за ігнорування цієї вимоги загрожують штрафи від 300 до 850 євро.

Тривають перевірки щодо ще кількох сотень громадян, за попередніми висновками, позбавлення литовського громадянства може загрожувати ще десятку осіб.

Раніше Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримує війну, та ексспівробітника КДБ.

Нагадаємо, росіян у Латвії зобов'язали складати іспит з латиської мови для того, щоб отримати постійну посвідку на проживання.

Тим, хто не виконав вимоги відповідно до змін до законодавства і не подав документи для отримання постійної посвідки замість тимчасової, загрожує видворення.