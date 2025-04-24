Президент Литвы отозвал награду российского дирижера, поддержавшего Кремль

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отзыве литовской государственной награды, присвоенной в прошлом российскому альтисту и дирижеру Юрию Башмету.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа подписал указ, которым отозвал врученный Башмету в 1999 году орден великого князя литовского Гедимина 4-й степени.

Эту награду ему выдали за "продвижение литовской музыкальной культуры и вклад в сокровищницу мировой музыки".

Башмет лишен титула награжденного лица и формально обязан вернуть орден и соответствующие документы.

Башмет в 2014 году оказался среди российских культурных деятелей, которые подписали письмо в поддержку оккупации и аннексии Крыма. После того его лишили звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии и других званий в Украине.

Ранее Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну, и экс-сотрудника КГБ.

Кроме того, литовского гражданства лишили по меньшей мере шесть человек, которые скрыли обретение гражданства РФ.