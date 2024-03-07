Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримує війну, та ексспівробітника КДБ

Литва позбавила громадянства балерину Ілзе Лієпу, яка проживає в Росії та публічно висловлювалася на підтримку війни, і бізнесмена Юрія Кудімова, який колись працював з КДБ.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа підписав укази щодо позбавлення громадянства Лієпи та Кудімова, яке вони отримали за винятковою процедурою.

"Президент підписав два укази стосовно Ілзе Лієпи і Юрія Кудімова", – повідомив речник президента Рідас Ясуліоніс.

Нагадаємо, у лютому литовська комісія у справах громадянства запропонувала позбавити Лієпу громадянства. Щодо Кудімова спецслужби з’ясували, що він приховав деякі факти своєї біографії під час набуття громадянства, у тому числі те, що працював з радянським КДБ.

Литовський закон про громадянство передбачає можливість позбавлення громадянства, виданого у порядку винятку, якщо особа почала скоювати дії, що загрожують безпековим інтересам Литви, публічно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам Литви, країн ЄС чи інших союзників.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовського громадянства російську фігуристку Маргариту Дробязко.