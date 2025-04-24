Багато жителів Стамбула ночували просто неба, побоюючись землетрусу

Багато жителів Стамбула провели ніч на вулиці, боячись повернутися до своїх домівок після сильного землетрусу та понад 180 афтершоків напередодні.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Землетрус магнітудою 6,2, що стався в середу, залишив багатьох мешканців в шоковому стані та з побоюванням можливих більш руйнівних поштовхів.

Про серйозні руйнування не повідомляли, але землетрус, найсильніший за останні роки в Стамбулі, викликав паніку та призвів до травм у десятків людей.

Щонайменше 236 осіб отримали медичну допомогу через травми, що сталися під час спроб вистрибнути з будівель або через панічні атаки.

Побоюючись сильнішого землетрусу, який може зруйнувати будинки, мешканці шукали притулку в своїх автомобілях або розбивали намети в парках та в інших відкритих місцях. Багато хто розпалював багаття, щоб зігрітися після зниження температури.

Турецька служба з надзвичайних ситуацій AFAD повідомила, що за землетрусом у середу було зафіксовано 184 афтершоки, сім з яких мали магнітуду 4 і вище.

Міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум заявив, що влада отримала 378 повідомлень про пошкодження будівель. За його словами, як запобіжний захід було евакуйовано щонайменше 12 будівель.

Для багатьох людей пам'ять про руйнівний землетрус, який два роки тому вразив 11 південних і південно-східних провінцій Туреччини, залишається живою.

Землетрус магнітудою 7,8, що стався 6 лютого 2023 року, забрав життя понад 53 тисяч людей і зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель. Ще 6000 людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.

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