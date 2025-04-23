У Стамбулі менш як за годину сталося вісім землетрусів

У районі Стамбула в межах години сталося вісім землетрусів, включно з найсильнішим магнітудою 6,2.

Про це повідомляє Anadolu за інформацією від служби з надзвичайних ситуацій AFAD, пише "Європейська правда".

Окрім основного поштовху магнітудою 6,2, в районі Стамбула у межах години зафіксували ще сім землетрусів.

Перший незначний землетрус стався ще о 12:19, наступним був основний землетрус магнітудою 6,2, з епіцентром неподалік міста Селімбрія о 12:49.

За лічені хвилини після того зафіксували нові поштовхи магнітудою 5.9 та 4,4.

У період з 13:01 до 13:07 сталася ще серія афтершоків магнітудою від 3,4 до 4,9.

Багато містян, які повибігали з будівель після поштовхів, досі залишаються на вулиці, побоюючись повторення землетрусу. Поштовхи налякали також пасажирів та працівників аеропорту.

Photo: Islam Yakut – Anadolu

Про постраждалих та руйнування не повідомляли.

Нагадаємо, в лютому 2023 року південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Одного із забудовників показово засудили до 62 довічних термінів позбавлення волі.

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