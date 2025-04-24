Многие жители Стамбула ночевали под открытым небом, опасаясь землетрясения

Многие жители Стамбула провели ночь на улице, боясь вернуться в свои дома после сильного землетрясения и более 180 афтершоков накануне.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в среду, оставило многих жителей в шоковом состоянии и с опасением возможных более разрушительных толчков.

О серьезных разрушениях не сообщалось, но землетрясение, самое сильное за последние годы в Стамбуле, вызвало панику и привело к травмам у десятков людей.

По меньшей мере 236 человек получили медицинскую помощь из-за травм, произошедших во время попыток выпрыгнуть из зданий или из-за панических атак.

Опасаясь более сильного землетрясения, которое может разрушить дома, жители искали убежища в своих автомобилях или разбивали палатки в парках и в других открытых местах. Многие разжигали костры, чтобы согреться после снижения температуры.

Турецкая служба по чрезвычайным ситуациям AFAD сообщила, что за землетрясением в среду было зафиксировано 184 афтершока, семь из которых имели магнитуду 4 и выше.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил, что власти получили 378 сообщений о повреждении зданий. По его словам, в качестве меры предосторожности было эвакуировано по меньшей мере 12 зданий.

Для многих людей память о разрушительном землетрясении, которое два года назад поразило 11 южных и юго-восточных провинций Турции, остается живой.

Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее 6 февраля 2023 года, унесло жизни более 53 тысяч человек и разрушило или повредило сотни тысяч зданий. Еще 6000 человек погибли в северных районах соседней Сирии.

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