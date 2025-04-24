ЗМІ: у Румунії одіозному Джорджеску продовжили заборону на виїзд за кордон

Колишньому кандидату у президенти Румунії, ультраправому Келіну Джорджеску продовжили запобіжний захід у вигляді судового контролю ще на 60 днів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У четвер Джорджеску з’явився до прокуратури та приблизно за 30 хвилин вийшов звідти, не давши ніяких коментарів.

За інформацією від джерел, ухвалене рішення про продовження для нього судового контролю ще на 60 днів, що передбачає у тому числі заборону виїзду за кордон без погодження та заборону публікації контенту фашистського, антисемітського і подібного характеру у соцмережах.

Нагадаємо, Джорджеску перебуває під слідством за низкою звинувачень, з яких найсерйозніші – дії, спрямовані проти конституційного ладу.

Йому заборонили брати участь у повторних виборах президента, що відбудуться у травні. У зв’язку з цим Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил.

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