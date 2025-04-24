СМИ: в Румынии одиозному Джорджеску продлили запрет на выезд за границу

Бывшему кандидату в президенты Румынии, ультраправому Кэлину Джорджеску продлили меру пресечения в виде судебного контроля еще на 60 дней.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В четверг Джорджеску явился в прокуратуру и примерно через 30 минут вышел оттуда, не дав никаких комментариев.

По информации от источников, принято решение о продлении для него судебного контроля еще на 60 дней, что предусматривает в том числе запрет выезда за границу без согласования и запрет публикации контента фашистского, антисемитского и подобного характера в соцсетях.

Напомним, Джорджеску находится под следствием по ряду обвинений, из которых самые серьезные – действия, направленные против конституционного строя.

Ему запретили участвовать в повторных выборах президента, которые состоятся в мае. В связи с этим Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил.

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