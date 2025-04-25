Борис Джонсон "розніс" мирні ідеї Трампа: "Україна не отримує нічого"

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і відвертий прихильник України Борис Джонсон виступив з різкою критикою ідей президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Джонсона, Путін без розбору вбиває українських мирних жителів, а натомість йому пропонують: утримувати суверенну територію України, яку він захопив силою; контролювати долю України, заборонивши їй вступ до НАТО; скасувати санкції; мати економічну співпрацю зі США; можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років.

"А що отримує Україна після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій агресії? Яка винагорода за жахливі жертви, які вона принесла, як їй безперервно повторюють, заради свободи і демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого", – заявив Борис Джонсон.

Він додав, що у запропонованому "мирному плані" ніщо не здатне реально зупинити наступне вторгнення Росії.

"Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам Путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином фінансовану гарантію безпеки для України – гарантію, надану Великою Британією, США та всіма західними союзниками", – переконаний Борис Джонсон.

Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа показала Україні і Росії шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма, тепер обидві сторони повинні сказати "так".

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