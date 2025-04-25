Борис Джонсон "разнес" мирные идеи Трампа: "Украина не получает ничего"

Бывший премьер-министр Великобритании и откровенный сторонник Украины Борис Джонсон выступил с резкой критикой идей президента США Дональда Трампа о прекращении войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает „Европейская правда".

По словам Джонсона, Путин без разбора убивает украинских мирных жителей, а взамен ему предлагают: удерживать суверенную территорию Украины, которую он захватил силой; контролировать судьбу Украины, запретив ей вступление в НАТО; отменить санкции; иметь экономическое сотрудничество с США; возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения через несколько лет.

"А что получает Украина после трех лет героического сопротивления жестокой и неспровоцированной агрессии? Какая награда за ужасные жертвы, которые она принесла, как ей непрерывно повторяют, ради свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они не получают ничего", – заявил Борис Джонсон.

Он добавил, что в предложенном „мирном плане" ничто не способно реально остановить следующее вторжение России.

"Если мы хотим предотвратить новые зверства Путина, мы должны иметь долгосрочную, надежную и, прежде всего, надлежащим образом финансируемую гарантию безопасности для Украины – гарантию, предоставленную Великобританией, США и всеми западными союзниками", – убежден Борис Джонсон.

Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру, и как должна выглядеть финишная прямая, теперь обе стороны должны сказать "да".

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