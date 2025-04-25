Рубіо: США показали Україні і РФ фінішну пряму до миру, тепер вони мають сказати "так"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа показала Україні і Росії шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма, тепер обидві сторони повинні сказати "так".

Про це він заявив під час зустрічі президента США й прем’єр-міністра Норвегії в Овальному кабінеті, його цитує "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Рубіо виступив з коментарями, коли Трамп попросив його розповісти про ситуацію щодо переговорів.

"Насамперед, нашим партнерам були запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. Цю війну можна закінчити. З цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед",– зазначив Рубіо.

Він додав, що відбулися обговорення цих ідей.

"Учора була гарна зустріч. Вихідними відбудуться гарні зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоби вони (Україна і Росія. – Ред.) обидві сказали "так", – продовжив глава Держдепу США.

Він також прокоментував ракетний удар РФ по Києву, назвавши це нагадуванням для всіх, чому цю війну потрібно закінчити.

"Усі повинні дякувати президентові (Трампу. – Ред.) за те, що він миротворець і намагається рятувати життя. Це те, що ми намагаємося зробити тут", – продовжив Рубіо.

Водночас він наголосив, що "це не наша війна, ми її не починали, як ви знаєте, але ми намагаємося покласти край смерті".

"Ми показали шлях уперед. Ми бачимо фінішну пряму, але потрапити туди мають обидві (країни. – Ред.)", – сказав Рубіо.

Напередодні президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля "Владіміре, зупинись!"

Трамп також вважає, що Росія вже зробила "досить велику поступку" щодо "мирного врегулювання".