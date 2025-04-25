Розвідка Естонії: Росія намагається виснажити військові ресурси України

Росія продовжує війну на виснаження і виснажує військові ресурси України, ознак підготовки до потенційного перемир’я немає, вважають у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У щотижневому зведенні Сил оборони про бойові дії в Україні, опублікованому 25 квітня, зазначено, що за останній тиждень середня кількість атак російських військ становила близько 137 на добу.

За весь великодній період примітною є неділя, 20 квітня, коли кількість російських атак знизилася до 96. Авіація вперше не застосовувалася для ударів по цілях на українській території.

Крім того, цього дня на дві третини скоротилося застосування артилерії та ударних безпілотників.

Однак наступного дня кількість атак повернулася до колишнього рівня, а інтенсивність повітряних тактичних атак зросла в 1,5 раза, відновилися й глибокі удари ЗС РФ по всій території України.

У зв'язку з цим Сили оборони зазначають, що ознаки підготовки Росії до можливого перемир'я, як і раніше, відсутні. Це робить публічні заяви глави Кремля Владіміра Путіна про мир порожніми і є спробою ввести громадськість в оману, додають в огляді.

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на всіх напрямках фронту. Основним ударним напрямком залишається Донецька область.

Висока активність бойових дій зберігається в районі населеного пункту Покровськ, на який припадає близько третини всіх добових атак. Також зберігається тиск у районі населеного пункту Торецьк, де російські війська поступово розширюють раніше захоплений плацдарм.

На інших напрямках атаки окупаційної армії РФ успіхів не приносять, зазначили естонські розвідники.

Водночас в огляді відзначені як успіхи України вибухи боєприпасів на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у Киржацькому районі.

За попередніми оцінками, наслідки вибуху можна порівняти з вибухом складів у Торопці у вересні 2024 року, коли в Росії було знищено 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Нещодавно у розвідці Великої Британії відзначили, що російська система освіти стає дедалі більш ідеологізованою, що означає, що у російському суспільстві лише закріплюватимуться агресивні експансіоністські настрої.

Тим часом в Поліції безпеки Естонії вважають, що якою б не була домовленість щодо війни в Україні, вона не знизить рівень загрози для внутрішньої безпеки Естонії.