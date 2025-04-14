В Естонії вважають, що потенційний мир в Україні не зменшить загрози для їх країни

В Поліції безпеки Естонії вважають, що якою б не була домовленість щодо війни в Україні, вона не знизить рівень загрози для внутрішньої безпеки Естонії.

Про це заявив генеральний директор Поліції безпеки (КаПо) Марго Паллосон, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Зазначається, що головна загроза внутрішній безпеці Естонії – Росія – залишилася незмінною.

Росія робить усе можливе, щоб зруйнувати архітектуру європейської безпеки і створити в Європі зону з привілейованим правом без НАТО. Також Росія розглядає Естонію як частину своєї бажаної сфери впливу.

"Війна Росії проти України триває четвертий рік. Крім очевидного фронту російських військ в Україні, в Європі діє їхній прихований фронт. Протягом усього 2024 року ми спостерігали в Європі підпали, акти вандалізму, саботажу і спроби їх вчинення, організовані під керівництвом російської військової розвідки", – зазначив Паллосон.

Росія намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних операцій і підірвати колективну волю до підтримки України.

"Однак тут РФ прорахувалася – подібні атаки не послаблюють Європу, а, навпаки, зміцнюють єдність і рішучість Заходу підтримувати Україну", – сказав посадовець.

За його словами, подальший розвиток ситуації у сфері безпеки залежить від того, чи буде укладено мир і в якому вигляді.

"Зрозуміло одне: який би мир не настав, це не зменшить загроз для внутрішньої безпеки Естонії", – сказав голова КаПо.

"Якщо війна закінчиться, у Росії звільняться ресурси, і вона зможе зосередитися на інших ворожих діях. Небезпеку становить незаконний транзит бойової зброї до Європи – вона може потрапити до рук злочинців і радикалів. Російські бойовики, які повертаються з фронту, шукатимуть нові "виклики" в екстремістських організаціях, у кримінальному світі", – пояснив він.

Зазначається, що розвідувальний інтерес російських спецслужб до Естонії залишається незмінним. У 2024 році до суду було передано справи п'яти агентів ГРУ. Від початку повномасштабної війни в Україні з ініціативи Департаменту поліції безпеки в Естонії було анульовано 15 посвідок на проживання з міркувань безпеки.

Раніше міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.