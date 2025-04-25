Разведка Эстонии: Россия пытается истощить военные ресурсы Украины

Россия продолжает войну на истощение и истощает военные ресурсы Украины, признаков подготовки к потенциальному перемирию нет, считают в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В еженедельной сводке Сил обороны о боевых действиях в Украине, опубликованной 25 апреля, указано, что за последнюю неделю среднее количество атак российских войск составляло около 137 в сутки.

За весь пасхальный период примечательным является воскресенье, 20 апреля, когда количество российских атак снизилось до 96. Авиация впервые не применялась для ударов по целям на украинской территории.

Кроме того, в этот день на две трети сократилось применение артиллерии и ударных беспилотников.

Однако на следующий день количество атак вернулось к прежнему уровню, а интенсивность воздушных тактических атак возросла в 1,5 раза, возобновились и глубокие удары ВС РФ по всей территории Украины.

В связи с этим Силы обороны отмечают, что признаки подготовки России к возможному перемирию по-прежнему отсутствуют. Это делает публичные заявления главы Кремля Владимира Путина о мире пустыми и является попыткой ввести общественность в заблуждение, добавляют в обзоре.

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на всех направлениях фронта. Основным ударным направлением остается Донецкая область.

Высокая активность боевых действий сохраняется в районе населенного пункта Покровск, на который приходится около трети всех суточных атак. Также сохраняется давление в районе населенного пункта Торецк, где российские войска постепенно расширяют ранее захваченный плацдарм.

На других направлениях атаки оккупационной армии РФ успехов не приносят, отметили эстонские разведчики.

В то же время в обзоре отмечены как успехи Украины взрыва боеприпасов на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Киржачском районе.

По предварительным оценкам, последствия взрыва можно сравнить со взрывом складов в Торопце в сентябре 2024 года, когда в России было уничтожено 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Недавно в разведке Великобритании отметили, что российская система образования становится все более идеологизированной, что означает, что в российском обществе будут только закрепляться агрессивные экспансионистские настроения.

Между тем в Полиции безопасности Эстонии считают, что какой бы ни была договоренность о войне в Украине, она не снизит уровень угрозы для внутренней безопасности Эстонии.