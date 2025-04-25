Україна нібито попросила Литву не включати у делегацію Сейму представників "Зорі Німану"
В Україні нібито попросили Литву не включати до складу делегації Сейму, яка поїде в Україну, представників від суперечливої правої партії "Зоря Німану".
Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі LRT сказав депутат-консерватор Жигмантас Павіліоніс.
Павіліоніс сказав, що головував на зустрічі комітету Сейму із закордонних справ, коли затверджували склад делегації.
"Розкрилася інформація, що українці не хотіли б бачити у складі делегації нікого з представників "Зорі Німану", – зазначив він, припустивши, що це може бути пов’язано або зі зневажливими коментарями лідера цієї політсили Ремігіюса Жемайтайтіса про Україну, або з іміджем партії загалом.
Водночас заступник голови фракції "Зорі Німану" у Сеймі Робертас Пуховічюс заявляє, що вони не отримували сигналів про те, що представників партії не бажають бачити на зустрічах в Україні.
"Ми завжди підтримували Україну і продовжимо виступати за перемогу України. Тут немає ніяких питань. Ми не отримували таких листів, ні я, ні голова фракції", – заявив він.
У березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану", яку очолює відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс, була помилкою.
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