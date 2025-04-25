Україна нібито попросила Литву не включати у делегацію Сейму представників "Зорі Німану"

В Україні нібито попросили Литву не включати до складу делегації Сейму, яка поїде в Україну, представників від суперечливої правої партії "Зоря Німану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі LRT сказав депутат-консерватор Жигмантас Павіліоніс.

Павіліоніс сказав, що головував на зустрічі комітету Сейму із закордонних справ, коли затверджували склад делегації.

"Розкрилася інформація, що українці не хотіли б бачити у складі делегації нікого з представників "Зорі Німану", – зазначив він, припустивши, що це може бути пов’язано або зі зневажливими коментарями лідера цієї політсили Ремігіюса Жемайтайтіса про Україну, або з іміджем партії загалом.

Водночас заступник голови фракції "Зорі Німану" у Сеймі Робертас Пуховічюс заявляє, що вони не отримували сигналів про те, що представників партії не бажають бачити на зустрічах в Україні.

"Ми завжди підтримували Україну і продовжимо виступати за перемогу України. Тут немає ніяких питань. Ми не отримували таких листів, ні я, ні голова фракції", – заявив він.

У березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану", яку очолює відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс, була помилкою.

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