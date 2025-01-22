В Литве скандального депутата призвали поехать в Украину, он "не видит причин"

Лидер литовской партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис, которого судят за антисемитские высказывания, отклонил призыв спикера парламента Саулюса Сквернялиса посетить Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Спор между Жемайтайтисом и Сквернялюсом начался после того, как лидер "Зари Немана" запросил доступ к секретной информации, выразив сомнение в решении правительства страны увеличить расходы на оборону до 5-6% ВВП.

Спикер литовского Сейма предложил Жемайтайтису поехать в Украину и ближе познакомиться с повседневной жизнью страны, которая борется против российской агрессии.

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"Он где-то публично заявил, что мое решение поехать в Украину было ошибкой. Я хотел бы сказать, что такие заявления вызывают, по меньшей мере, удивление, но уже ничего не удивляет", – заявил Сквернялюс.

Комментируя эти заявления, Жемайтайтис заявил, что намерен подать заявку на получение допуска к работе с секретной информацией, но не видит причин для поездки в Украину.

"Что касается визита в Украину, то это очень хорошее предложение президента Сейма. Я могу посетить Украину, но не обязан туда ехать. За исключением случаев взяток, коррупции, продажи оружия, продажи государства", – прокомментировал политик.

В Литве в декабре начало работу новое коалиционное правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, представителем социал-демократов, в которое вошла партия "Заря Немана".

Решение социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме, вызвало возмущение и среди других партий, и в литовском обществе.