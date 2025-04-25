Посольство Украины отреагировало на ситуацию с невключением в делегацию Литвы "Зари Немана"

После того, как литовский депутат-консерватор Жигимантас Павилионис заявил, что Киев не желает присутствия представителей скандальной партии "Зори Немана" на предстоящей двусторонней депутатской встрече, посольство Украины заверило, что состав делегации сформировала литовская сторона.

Комментарий украинского посольства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в посольстве, украинская сторона "с нетерпением ждет делегацию парламентариев из возглавляемой Саулюсом Лущикасом Группы межпарламентских связей с Украиной".

"Во время подготовки к этому визиту нас проинформировали о вероятном составе делегации – в нее войдут делегированные Сеймом Литвы члены этой группы в составе 49 парламентариев. Они будут представлять различные политические партии, которые самостоятельно выбрала литовская сторона", – отметили в посольстве.

Посольство также поблагодарило все парламентские партии Литвы "за их решительную поддержку и непоколебимое обязательство по поддержке Украины".

Информацию о том, что депутаты от партии "Заря Немана" якобы нежелательны на встрече также опроверг социал-демократ Саулюс Лущикас.

По его словам, представителям партии во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом даже не предлагали поехать на встречу.

Павилионис сказал, что председательствовал на встрече комитета Сейма по иностранным делам, когда утверждали состав делегации.

"Раскрылась информация, что украинцы не хотели бы видеть в составе делегации никого из представителей "Зари Немана", – отметил он,

Депутат предположил, что это может быть связано либо с пренебрежительными комментариями лидера этой политсилы Ремигиюса Жемайтайтиса об Украине, либо с имиджем партии в целом.