Трамп каже, що міг би зустрітись із Зеленським на похороні Папи

Президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на похороні Папи Римського Франциска, який відбудеться 26 квітня.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Перед тим, як вирушити до Ватикана, Трамп заявив журналістам, що "можливо" він зустрінеться там із президентом України.

На похороні Трамп і Зеленський не сидітимуть поряд, оскільки Ватикан дотримується протоколу, згідно з яким делегації розсаджуються в алфавітному порядку відповідно до назви країни французькою мовою.

У французькій мові США пишеться як États-Unis, тому американська делегація сидітиме поряд з офіційними особами з Естонії та Есватіні.

У середу Трамп заявив, що під час перебування в Римі він проведе "багато зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом в кулуарах похорону, оскільки команда президента США проводить переговори з Росією про майбутнє України.