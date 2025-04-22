Перший закордонний візит Трампа буде на похорон Папи Франциска

Президент США Дональд Трамп заявив, що візьме участь у похороні Папи Римського Франциска.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Цей візит стане першою закордонною поїздкою президента США під час його другого терміну.

"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути там!" – написав Трамп у понеділок у другій половині дня.

Ватикан поки не оголосив дату похорону.

За кілька годин до того, як вранці в понеділок було оголошено про його смерть, Франциск коротко зустрівся в неділю з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, недавнім католицьким новонаверненим.

У понеділок Трамп видав наказ про приспущення прапорів США "на знак поваги до пам'яті Його Святості Папи Римського Франциска".

Очікувалося, що першою закордонною поїздкою Трампа стане травневий візит до Саудівської Аравії.

Папа Римський Франциск помер уранці 21 квітня від наслідків інсульту.