Зеленський хотів би зустрічі з Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би зустрітись із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав під час спілкування з журналістами 22 квітня.

Як відомо, Зеленський планує поїхати у Ватикан на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Своєю чергою Трамп також приїде на похорон понтифіка.

"Так хотів би (зустрітись з Трампом – Ред.). Ми завжди готові зустрічатись з партнерами із Сполучених Штатів", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання про намір зустрітись з очільником Білого дому.

Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.