Трамп говорит, что мог бы встретиться с Зеленским на похоронах Папы Римского

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Перед тем, как отправиться в Ватикан, Трамп заявил журналистам, что "возможно" он встретится там с президентом Украины.

На похоронах Трамп и Зеленский не будут сидеть рядом, поскольку Ватикан придерживается протокола, согласно которому делегации рассаживаются в алфавитном порядке в соответствии с названием страны на французском языке.

Во французском языке США пишется как États-Unis, поэтому американская делегация будет сидеть рядом с официальными лицами из Эстонии и Эсватини.

В среду Трамп заявил, что во время пребывания в Риме он проведет "много встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что хотел бы иметь возможность поговорить с Трампом в кулуарах похорон, поскольку команда президента США проводит переговоры с Россией о будущем Украины.