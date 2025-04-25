Зеленський допустив, що не встигне до Ватикану для прощання з Папою

Президент Володимир Зеленський допустив, що не зможе бути присутнім у Ватикані 26 квітня, у день прощання з покійним Папою Римським Франциском.

Про це він сказав журналістам у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський наголосив, що для України важливо бути присутньою на церемонії прощання з Папою Римським, але він особисто може не встигнути через військові зустрічі.

"Є кілька закритих питань щодо цього удару (удару РФ по Києву в ніч проти 24 квітня. – Ред.) і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде йти", – пояснив він.

За словами глави держави, в разі його відсутності "Україна буде представлена на достойному рівні".

"Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут", – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би мати можливість поговорити з президентом США Дональдом Трампом на полях прощання з Папою Римським у суботу.

Сам Трамп теж не виключив, що може зустрітись із Зеленським у Ватикані.