Зеленский допустил, что не успеет в Ватикан на прощание с Папой

Президент Владимир Зеленский допустил, что не сможет присутствовать в Ватикане 26 апреля, в день прощания с покойным Папой Римским Франциском.

Об этом он сказал журналистам в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским, но он лично может не успеть из-за военных встреч.

"Есть несколько закрытых вопросов по этому удару (удару РФ по Киеву в ночь на 24 апреля. – Ред.) и по соответствующим шагам Украины. Я не знаю, сколько это будет длиться", – пояснил он.

По словам главы государства, в случае его отсутствия „Украина будет представлена на достойном уровне".

"Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь", – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом на полях прощания с Папой Римским в субботу.

Сам Трамп тоже не исключил, что может встретиться с Зеленским в Ватикане.