Зеленский допустил, что не успеет в Ватикан на прощание с Папой
Президент Владимир Зеленский допустил, что не сможет присутствовать в Ватикане 26 апреля, в день прощания с покойным Папой Римским Франциском.
Об этом он сказал журналистам в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский подчеркнул, что для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским, но он лично может не успеть из-за военных встреч.
"Есть несколько закрытых вопросов по этому удару (удару РФ по Киеву в ночь на 24 апреля. – Ред.) и по соответствующим шагам Украины. Я не знаю, сколько это будет длиться", – пояснил он.
По словам главы государства, в случае его отсутствия „Украина будет представлена на достойном уровне".
"Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь", – сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом на полях прощания с Папой Римским в субботу.
Сам Трамп тоже не исключил, что может встретиться с Зеленским в Ватикане.