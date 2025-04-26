Німеччина може попросити у ЄС свободи дій щодо оборонних витрат

Німеччина, ймовірно, звернеться до Європейської комісії з проханням про виключення з лімітів запозичень Європейського Союзу, щоб збільшити витрати на оборону в найближчі роки, не порушуючи правил ЄС.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс в інтерв'ю агентству Reuters в п'ятницю, передає "Європейська правда"

"Схоже на те, що ми можемо це зробити, але остаточне рішення ще має бути прийняте", – сказав Кукіс в інтерв'ю в кулуарах засідань Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні.

Він додав, що це питання обговорюється в німецькому уряді в координації з партіями, що входять до коаліції.

Європейська комісія запропонувала дозволити країнам-членам підвищувати витрати на оборону на 1,5% ВВП щороку протягом чотирьох років без будь-яких дисциплінарних заходів, які зазвичай починають діяти, коли дефіцит перевищує 3% ВВП.

Португалія дала зрозуміти, що проситиме про виняток, і Польща, ймовірно, також.

Європейська комісія сподівалася, що ця пропозиція буде широко підтримана 27 країнами ЄС і допоможе збільшити оборонні інвестиції ЄС на 650 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років для стримування потенційного російського вторгнення.

Парламент Німеччини схвалив у березні плани значного збільшення видатків, які були високо оцінені офіційними особами під час засідань МВФ і Світового банку, що відбулися цього тижня.

Бюджетний план передбачає виділення 500 мільярдів євро на спеціальний фонд для інфраструктури та плани значною мірою вивести інвестиції в оборону з-під дії внутрішніх правил, які обмежують запозичення.

Кукіс також сказав, що Німеччина не відмовляється від загальноєвропейського фінансування, але додав, що воно має бути цільовим і спрямованим на справді спільні військові проєкти.

Детально про ідею Єврокомісії читайте у статті "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.

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