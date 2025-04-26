Германия может попросить у ЕС свободы действий в отношении оборонных расходов

Германия, вероятно, обратится к Европейской комиссии с просьбой об исключении из лимитов заимствований Европейского Союза, чтобы увеличить расходы на оборону в ближайшие годы, не нарушая правил ЕС.

Об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в интервью агентству Reuters в пятницу, передает "Европейская правда"

"Похоже на то, что мы можем это сделать, но окончательное решение еще должно быть принято", – сказал Кукис в интервью в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается в немецком правительстве в координации с партиями, входящими в коалицию.

Европейская комиссия предложила разрешить странам-членам повышать расходы на оборону на 1,5% ВВП ежегодно в течение четырех лет без каких-либо дисциплинарных мер, которые обычно начинают действовать, когда дефицит превышает 3% ВВП.

Португалия дала понять, что будет просить об исключении, и Польша, вероятно, также.

Европейская комиссия надеялась, что это предложение будет широко поддержано 27 странами ЕС и поможет увеличить оборонные инвестиции ЕС на 650 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для сдерживания потенциального российского вторжения.

Парламент Германии одобрил в марте планы значительного увеличения расходов, которые были высоко оценены официальными лицами во время заседаний МВФ и Всемирного банка, состоявшихся на этой неделе.

Бюджетный план предусматривает выделение 500 миллиардов евро на специальный фонд для инфраструктуры и планы в значительной степени вывести инвестиции в оборону из-под действия внутренних правил, ограничивающих заимствования.

Кукис также сказал, что Германия не отказывается от общеевропейского финансирования, но добавил, что оно должно быть целевым и направленным на действительно совместные военные проекты.

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