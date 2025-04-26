Зеленський і Трамп провели зустріч у Римі

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Римі на полях офіційних заходів у рамках похорону Папи Римського Франциска.

Про це журналістам сказав речник українського президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбулася перед початком похорону Папи Римського.

Водночас джерела Sky News повідомляють, що Зеленський і Трамп домовилися поговорити і після похорону.

Напередодні Трамп допустив можливість зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на похороні Папи.

Перед цим Зеленський заявив, що хотів би мати можливість поговорити з президентом США Дональдом Трампом на полях прощання з Папою Римським у суботу.

За інформацію ЄП, рішення президента про особисте відвідування Ватикану залежало від реалістичності проведення у Римі також зустрічей у рамках "мирних переговорів".