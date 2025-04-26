Зеленский и Трамп провели встречу в Риме

Президент Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Риме на полях официальных мероприятий в рамках похорон Папы Римского Франциска.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

Встреча состоялась перед началом похорон Папы Римского.

В то же время источники Sky News сообщают, что Зеленский и Трамп договорились поговорить и после похорон.

Накануне Трамп допустил возможность встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на похоронах Папы.

Перед этим Зеленский заявил, что хотел бы иметь возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом на полях прощания с Папой Римским в субботу.

По информации ЕП, решение президента о личном посещении Ватикана зависело от реалистичности проведения в Риме также встреч в рамках "мирных переговоров".