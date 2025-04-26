Трамп і фон дер Ляєн потисли руки і поговорили на похороні Папи Франциска

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп потиснули один одному руки та провели коротку розмову під час церемонії похорону Папи Римського Франциска у Римі 26 квітня.

Про це свідчить відео, опубліковане італійським виданням La Stampa, повідомляє "Європейська правда"

На відео видно, як Трамп та фон дер Ляєн потискають один одному руки і про щось коротко перемовляються, разом з дружиною американського президента Меланією.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, si sono stretti la mano e hanno avuto un breve scambio sul sagrato di piazza San Pietro prima dell'avvio della cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Papa Francesco… pic.twitter.com/VAZoQMalyJ – La Stampa (@LaStampa) April 26, 2025

Це – перша особиста взаємодія Трампа з президенткою Єврокомісії з часу його перемоги на виборах восени 2024, коли вони мали телефонну розмову.

Напередодні "Європейська правда" уточнювала, що жодної двосторонньої зустрічі для фон дер Ляєн у Римі заздалегідь не було призначено.

Раніше повідомлялося, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б провести розмову з президентом США Дональдом Трампом в кулуарах похорону Папи Франциска 26 квітня.