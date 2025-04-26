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Трамп і фон дер Ляєн потисли руки і поговорили на похороні Папи Франциска

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Новини — Субота, 26 квітня 2025, 14:03 — Тетяна Висоцька

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп потиснули один одному руки та провели коротку розмову під час церемонії похорону Папи Римського Франциска у Римі 26 квітня. 

Про це свідчить відео, опубліковане італійським виданням La Stampa, повідомляє "Європейська правда"

На відео видно, як Трамп та фон дер Ляєн потискають один одному руки і про щось коротко перемовляються, разом з дружиною американського президента Меланією.

Це – перша особиста взаємодія Трампа з президенткою Єврокомісії з часу його перемоги на виборах восени 2024, коли вони мали телефонну розмову. 

Напередодні "Європейська правда" уточнювала, що жодної двосторонньої зустрічі для фон дер Ляєн у Римі заздалегідь не було призначено.

Раніше повідомлялося, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б провести розмову з президентом США Дональдом Трампом в кулуарах похорону Папи Франциска 26 квітня.

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Урсула фон дер Ляєн Трамп
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