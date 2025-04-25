Фон дер Ляєн досі не має домовленостей про зустріч з Трампом або Зеленським у Римі

У графіку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн наразі не заплановано жодної зустрічі у Римі, де вона перебуватиме 25-26 квітня для участі у похороні Папи Римського Франциска.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" щодо можливої зустрічі фон дер Ляєн у Римі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Піньо наголосила, що жодної двосторонньої зустрічі для фон дер Ляєн у Римі не призначено, адже її головна мета – вшанувати пам’ять Папи Римського Франциска.

"Президент фон дер Ляєн пізніше сьогодні вирушає до Риму на похорон одного з найхаризматичніших лідерів сучасності, Папи Франциска. На даний момент часу жодних двосторонніх зустрічей не передбачено, принаймні, з будь-яким іншим лідером". – розповіла головна речниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б провести розмову з президентом США Дональдом Трампом в кулуарах похорону Папи Франциска 26 квітня.

Варто зауважити, що фон дер Ляєн ще не зустрічалася з Трампом з моменту його повернення до Білого дому на початку 2025 року.

На церемонію поховання Папи Франциска з'їдуться глави держав та високопосадовці з усього світу, що є нагодою для неформальних зустрічей між національними лідерами. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що під час перебування в Римі проведе "багато зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський також заявив журналістам, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом у Римі.