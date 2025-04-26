Трамп и фон дер Ляйен пожали руки и поговорили на похоронах Папы Франциска

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки и провели короткий разговор во время церемонии похорон Папы Римского Франциска в Риме 26 апреля.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное итальянским изданием La Stampa, сообщает "Европейская правда"

На видео видно, как Трамп и фон дер Ляйен пожимают друг другу руки и о чем-то коротко переговариваются, вместе с женой американского президента Меланией.

Это – первое личное взаимодействие Трампа с президентом Еврокомиссии со времени его победы на выборах осенью 2024 года, когда они имели телефонный разговор.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, si sono stretti la mano e hanno avuto un breve scambio sul sagrato di piazza San Pietro prima dell'avvio della cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Papa Francesco… pic.twitter.com/VAZoQMalyJ – La Stampa (@LaStampa) April 26, 2025

Накануне "Европейская правда" сообщала, что никакой двусторонней встречи для фон дер Ляйен в Риме не было назначено, ведь главная цель ее визита – почтить память Папы Римского Франциска.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы провести разговор с Трампом в кулуарах похорон Папы Франциска 26 апреля.