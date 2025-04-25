Фон дер Ляєн сподівається на зустріч з Трампом на похороні Папи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б провести розмову з президентом США Дональдом Трампом в кулуарах похорону Папи Франциска в суботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico, наводячи слова речника ЄК.

Хоча наразі зустріч із Трампом не запланована, речник комісії зазначив, що будь-яка можливість поговорити з ключовими світовими лідерами "буде використана".

Фон дер Ляєн ще не зустрічалася з Трампом з моменту його повернення до Білого дому на початку цього року, незважаючи на те, що президент США обкладає європейські товари митами в рамках глобальної торгової війни.

На церемонію поховання Папи Франциска з'їдуться глави держав та високопосадовці з усього світу. Вона стане рідкісною нагодою для неформальних зустрічей між національними лідерами.

У середу Трамп заявив, що під час перебування в Римі він проведе "багато зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом в кулуарах похорону, оскільки команда президента США проводить переговори з Росією про майбутнє України.