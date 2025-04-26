Зеленский рассказал о встрече с Трампом: имеет потенциал стать исторической

Президент Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в базилике Святого Петра в Риме имеет потенциал стать исторической.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что один на один президенты успели обсудить многое.

"Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", – заявил президент Украины.

"Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", – добавил он.

Зеленский также выразил благодарность президенту США за этот разговор.

В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

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