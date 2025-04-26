Мерц планує представити членів уряду від своєї партії 28 квітня

На "малій партійній конференції" німецької консервативної партії ХДС у понеділок імовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц планує представити міністрів майбутнього федерального уряду.

Це підтвердили Spiegel у керівництві ХДС, передає "Європейська правда".

Очікується, що засідання федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "малою партійною конференцією", завершить переговори щодо коаліційної угоди між ХДС/ХСС і СДПН. Затвердження угоди Федеральним комітетом вважається безсумнівним. Виконавча рада ХСС вже схвалила коаліційну угоду 10 квітня.

Згідно з коаліційною угодою, майбутній канцлер Фрідріх Мерц і ХДС мають право зайняти шість з 17 міністерських посад. Серед них – міністерства закордонних справ, економіки, охорони здоров'я та транспорту, а також міністерство освіти, сім'ї, у справах людей похилого віку, жінок та молоді, а також новостворене відомство з питань цифрових технологій та державної модернізації. ХДС також призначить міністра канцелярії.

Депутати СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову коаліційну угоду до 29 квітня. Партія не оголошуватиме свої міністерські посади до успішного схвалення.

Через два з половиною місяці після федеральних виборів, 6 травня, Фрідріх Мерц буде обраний новим канцлером Федеративної Республіки Німеччина і новий федеральний уряд приступить до роботи.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

Але через внутрішні суперечки в таборі консерваторів "Альтернатива для Німеччини" поступово нарощує рейтинг.

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