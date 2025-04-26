Мерц планирует представить членов правительства от своей партии 28 апреля

На "малой партийной конференции" немецкой консервативной партии ХДС в понедельник вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства.

Это подтвердили Spiegel в руководстве ХДС, передает "Европейская правда".

Ожидается, что заседание федерального комитета ХДС, которое обычно называют "малой партийной конференцией", завершит переговоры по коалиционному соглашению между ХДС/ХСС и СДПГ. Утверждение соглашения Федеральным комитетом считается несомненным. Исполнительный совет ХСС уже одобрил коалиционное соглашение 10 апреля.

Согласно коалиционному соглашению, будущий канцлер Фридрих Мерц и ХДС имеют право занять шесть из 17 министерских должностей. Среди них – министерства иностранных дел, экономики, здравоохранения и транспорта, а также министерство образования, семьи, по делам пожилых людей, женщин и молодежи, а также новосозданное ведомство по вопросам цифровых технологий и государственной модернизации. ХДС также назначит министра канцелярии.

Депутаты СДПГ будут голосовать за 144-страничное коалиционное соглашение до 29 апреля. Партия не будет объявлять свои министерские должности до успешного одобрения.

Через два с половиной месяца после федеральных выборов, 6 мая, Фридрих Мерц будет избран новым канцлером Федеративной Республики Германия и новое федеральное правительство приступит к работе.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

Но из-за внутренних споров в лагере консерваторов "Альтернатива для Германии" постепенно наращивает рейтинг.

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