ЗМІ: глава Пентагону відчуває невпевненість у своєму становищі через низку скандалів

Глава Пентагону Піт Гегсет у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".

Про це телеканалу NBC News розповіли неназвані посадовці, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, Гегсет хоче, щоб президент США Дональд Трамп бачив у ньому "борця" на тлі негативних новин, тому приділяє більше уваги публічним виступам і телевізійним ефірам.

Джерела зазначають, що Трамп сказав Гегсету під час нещодавньої телефонної розмови, що не схвалює його надсилання текстових повідомлень про повітряні удари в Ємені в чат Signal, до якої входили дружина Гегсета, його брат та особистий адвокат.

Президент назвав поведінку міністра оборони "дитячою", однак розмова закінчилася тим, що Трамп сказав Гегсету продовжувати боротися, додали джерела.

Як зазначають співрозмовники, Гегсет почав поводитися "непередбачувано" і, очевидно, дедалі більше почувається "невпевнено" у своїй роботі й становищі в адміністрації, у зв'язку з чим він часто повторює співробітникам, що не може дозволити собі бути звільненим.

Посадовці з оточення Гегсета, описують його як людину складну і дратівливу, кажуть, що він лається і кричить на співробітників.

Офіційні особи описують напружену атмосферу, в якій між старшими співробітниками Хегсета відбуваються сварки і навіть крики.

Як відомо, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Деталі читайте у статті: Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.