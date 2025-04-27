СМИ: глава Пентагона чувствует неуверенность в своем положении из-за череды скандалов

Глава Пентагона Пит Хегсет в борьбе за сохранение своей должности на фоне множества сообщений о его поведении и внутренних разборках в оборонном ведомстве начал вести себя "непредсказуемо" и чувствует "неуверенность".

Об этом телеканалу NBC News рассказали неназванные чиновники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, Хегсет хочет, чтобы президент США Дональд Трамп видел в нем "борца" на фоне негативных новостей, поэтому уделяет больше внимания публичным выступлениям и телевизионным эфирам.

Источники отмечают, что Трамп сказал Хегсету во время недавнего телефонного разговора, что не одобряет его отправку текстовых сообщений о воздушных ударах в Йемене в чат Signal, в который входили жена Хегсета, его брат и личный адвокат.

Президент назвал поведение министра обороны "детским", однако разговор закончился тем, что Трамп сказал Гегсету продолжать бороться, добавили источники.

Как отмечают собеседники, Хегсет начал вести себя "непредсказуемо" и, очевидно, все больше чувствует себя "неуверенно" в своей работе и положении в администрации, в связи с чем он часто повторяет сотрудникам, что не может позволить себе быть уволенным.

Должностные лица из окружения Хегсета, описывают его как человека сложного и раздражительного, говорят, что он ругается и кричит на сотрудников.

Официальные лица описывают напряженную атмосферу, в которой между старшими сотрудниками Хегсета происходят ссоры и даже крики.

Как известно, в Белом доме отрицают возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Детали читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке.