В Британії чоловік нападав на перехожих з арбалетом: є поранені

В британському місті Лідс затримали чоловіка, який напередодні нападав на перехожих з арбалетом і вогнепальною зброєю, внаслідок чого були поранені дві жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву місцевої поліції.

Правоохоронців викликали за заявою про серйозний інцидент з чоловіком і зброєю вдень 26 квітня.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили трьох осіб із травмами, двоє з яких були жінки, а також нападник, який завдав собі поранень.

Постраждалих жінок доправили їх у лікарню для надання медичної допомоги. Нападник був арештований і також госпіталізований.

На місці події було виявлено дві одиниці зброї: арбалет і вогнепальну зброю.

У зв'язку з обставинами інциденту, керівництво розслідуванням взяла на себе поліція по боротьбі з тероризмом Північно-Східного регіону за підтримки поліції Західного Йоркшира.

Триває ретельне розслідування з метою встановлення всіх обставин і можливих мотивів.

Нагадаємо, 24 квітня в одній зі шкіл французького Нанта стався напад з ножем. Внаслідок інциденту один старшокласник загинув, ще троє зазнали поранень. Нападника зупинили вчителі ще до прибуття поліції.

21 квітня поліція Парижа розпочала розслідування після знайденого в Соборі Паризької Богоматері листа з погрозою влаштувати теракт.