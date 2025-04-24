У школі на заході Франції стався напад із ножем, є загиблий

На заході Франції сталася різанина в школі, внаслідок чого загинув один старшокласник.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначається, різанина сталася у четвер, 24 квітня, у школі у французькому місті Нант.

Внаслідок інциденту один старшокласник загинув, ще троє зазнали поранень.

Представник поліції заявив, що немає жодних ознак терористичного мотиву. Учень, якому було 15 років, був зупинений вчителями до прибуття поліції.

ДОПОВНЕНО О 16:25. Як пише агентство Bloomberg, учня французької школи заарештували.

Представник національної поліції повідомив, що напад стався в приватній середній школі Нотр-Дам-де-Тут-Ед в Нанті.

Учень завдав ножових поранень чотирьом людям під час обідньої перерви, перш ніж вчителі вгамували його, після чого його забрала поліція, повідомив представник поліції.

На початку місяця троє молодих людей віком від 19 до 24 років були затримані на півночі Франції за підозрою в підготовці теракту – підозрювані "надихнулись" терактами 13 листопада 2015 року.

21 квітня поліція Парижа розпочала розслідування після знайденого в Соборі Паризької Богоматері листа з погрозою влаштувати теракт.