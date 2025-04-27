В Британии мужчина нападал на прохожих с арбалетом: есть раненые

В британском городе Лидс задержали мужчину, который накануне нападал на прохожих с арбалетом и огнестрельным оружием, в результате чего были ранены две женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление местной полиции.

Правоохранителей вызвали по заявлению о серьезном инциденте с мужчиной и оружием днем 26 апреля.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили трех человек с травмами, двое из которых были женщины, а также нападавший, который нанес себе ранения.

Пострадавших женщин доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Нападавший был арестован и также госпитализирован.

На месте происшествия было обнаружено две единицы оружия: арбалет и огнестрельное оружие.

В связи с обстоятельствами инцидента, руководство расследованием взяла на себя полиция по борьбе с терроризмом Северо-Восточного региона при поддержке полиции Западного Йоркшира.

Продолжается тщательное расследование с целью установления всех обстоятельств и возможных мотивов.

Напомним, 24 апреля в одной из школ французского Нанта произошло нападение с ножом. В результате инцидента один старшеклассник погиб, еще трое получили ранения. Нападавшего остановили учителя еще до прибытия полиции.

21 апреля полиция Парижа начала расследование после найденного в Соборе Парижской Богоматери письма с угрозой устроить теракт.